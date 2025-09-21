Pasteles Edward - Orlando
Pasteles
Pastel Papa con Queso
Masas fritas rellenas de una mezcla de puré de papa y queso blanco rallado$2.99
Pastel de Carne
Masa frita rellena de carne molida guisada con verduras$2.99
Pastel de Queso
Masa frita rellena de queso blanco$2.99
Pastel de Pollo
Masa frita rellena de pollo desmechado guisado con verduras$2.99
Pastel de Jamon y Queso
Masa frita rellena de jamón y queso blanco$2.99
Pastel de Pizza
Masas fritas de harina de trigo rellenas de queso, salsa de tomate y orégano$2.99
Pastel de Papa con Queso y Jamon
Masas fritas de harina de trigo rellenas de una capa de puré de papa, otra de jamón y queso blanco$2.99
Empanadas
Empanada Papa y Queso
Empanada frita rellena de una mezcla de puré de papa y queso blanco$2.99
Empanada Carne Mechada
Empanada frita rellena de carne de res desmechada y guisada con verduras y salsa de tomate$2.99
Empanada Pollo
Empanada frita rellena de carne de pollo guisada con verduras y salsa de tomate$2.99
Empanada Pabellon$4.75
Empanada Carne Molida (Harina PAN)$2.99
Empanada Queso (Harina PAN)$2.99
Appetizers
Mandocas
Rosquillas fritas dulces hechas de harina de maíz amarillo, queso blanco.$1.99
Papitas de Queso
Bolitas fritas hechas de masa de yuca, rellenas de queso blanco$3.65
Servicio de Tequeños (5)
5 piezas Masa de harina de trigo y queso, que se fríen hasta que quedan crujientes y dorados$7.50
Tequenos
Masa de harina de trigo y queso, que se fríen hasta que quedan crujientes y dorados$1.99
Tequeyoyo
Masa frita rellena de queso, plátano maduro y carne mechada.$3.65
Sandwich Jamón y Queso$6.99
Tequeños de Queso y Guayaba$2.24
Papita de Carne$3.65
Hallacas$11.00
Extras
Picante
Salsa con chiles o ajíes picantes, vinagre, sal y otros ingredientes, como tomate, ajo, cebolla, zanahoria, hierbas o especias.$1.59
Queso de Mano
El queso de mano es un tipo de queso fresco originario y producido en Venezuela. Es de forma plana y redonda, de pasta hilada y de textura suave y elástica$1.85
Salsa
Salsa con aguacate, tomate verde, cebolla, cilantro, chile, limón, sal y aceite.$1.65
Congelados
Arepas harina P.A.N. blanca c/queso precocidas (5 unidades)$6.00OUT OF STOCK
Mandocas (10 unidades)
10 unidades Rosquillas fritas hechas de harina de maíz amarillo, plátano maduro, queso blanco y panela.$19.99
Papitas (9 unidades)
9 unidades Bolitas fritas hechas de masa de yuca, rellenas de queso blanco$30.50
Pasteles Carne (10 unidades)$26.99
Pasteles Jamon / Queso (10 unidades)$26.99
Pasteles Papa/Queso (10 unidades)
10 unidades Pasteles prefabricados para freír de Papa con Queso$26.99
Pasteles Papa/Queso/Jamón (10 unidades)$26.99
Pasteles Pizza (10 unidades)$26.99
Pasteles Pollo (10 unidades)$26.99
Pasteles Queso (10 unidades)$26.99
Tequenos (15 unidades)
15 unidades Tequeños masa de harina de trigo y queso prefabricados para freír$25.99
Tequeyoyos (6 unidades)
6 unidades Masa frita rellena de queso, plátano maduro y carne mechada.$22.00
Empanadas de Carne maiz (6 unidades)$17.20
Empanadas de Pollo maiz (6 unidades)$17.20
Empanadas de Papa / Queso (6 unidades)$17.20
Chucherias
Pirucream
Barquillos rellenos de chocolate y avellana.$9.55
Toronto
Bombones de chocolate con leche que tienen una avellana tostada en su interior.$1.04OUT OF STOCK
Samba Fresa
Galleta rellena de crema y cubierta de chocolate con leche. Se elabora con cacao 100% venezolano sabor a fresa.$2.45
Chocolate con Leche
Con cacao 100% venezolano y leche marca Savoy de Nestle$1.75
Carre 25 gr Pequeño
Chocolate con leche y avellanas. Se elabora con cacao 100% venezolano$2.25
Galak Chocolate Blanco
Chocolate blanco con leche que se produce con cacao 100% venezolano$1.75
Chocolate Cri Cri Pequeño
Chocolate con leche y arroz inflado que se produce con cacao 100% venezolano$1.75
Samba Chocolate/Avellana$2.15OUT OF STOCK
Chocolate con Leche Grande Navidad 70 grs$3.65OUT OF STOCK
Helados de Paleta
Cachapas
Drinks Bebidas
Agua Mineral
Agua embotellada de 350 ml$1.80
Coca Cola Reg.
Bebida carbonatada de sabor dulce y refrescante, que se vende en un envase metálico de 355 ml.$2.50
Coca Cola Zero
Bebida gaseosa de sabor dulce y refrescante, que no contiene azúcar ni calorías$2.50
Sprite
Bebida carbonatada de sabor a lima-limón, que no contiene aromas artificiales, colorantes ni conservantes.$2.50
Frescolita
Refresco venezolano de color rojo, de sabor a “kolita”, que es una mezcla de frutas tropicales.$3.50
Colombiana
Bebida de sabor a cola con un toque de frutas tropicales, que se produce y distribuye por la compañía Coca Cola en Colombia.$3.50
Manzana Postobon
Bebida gaseosa de color rosado y sabor a manzana$3.50
Uva
Refresco de sabor a uva$3.50
Maltin Polar Grande (12 Onzas)
Bebida de malta carbonatada sin alcohol, producida por la compañía venezolana Empresas Polar.$3.50
Pony Malta
Bebida de malta no alcohólica, de color café claro y sabor a frutas tropicales.$3.50
Gatorade
Bebida isotónica que se usa para rehidratar y recuperar los carbohidratos y los electrolitos que se pierden$2.89
Jugo Frica Grande 16 Oz (500 ml)
Contiene cafeína, taurina, azúcar y vitaminas, y tiene un sabor dulce y ácido$4.50
Caprisun
Bebida refrescante a base de zumo de fruta, que se vende en una bolsa de aluminio con una pajita. No contiene colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales$1.73
Cafe Capuch/Mocac Grand
Bebida refrescante y nutritiva que se elabora con moras, que son unas frutas de color morado o negro, con un sabor dulce y ácido$4.75
Nestea Limón
Bebida refrescante de té, que se prepara con extracto de té negro y aromas naturales de limón. No contiene conservantes ni colorantes$4.50
Parchita
Bebida refrescante y nutritiva que se elabora con parchita, una fruta tropical de color morado o amarillo, también conocida como maracuyá.$4.50
Cafe Negro Mediano$2.00
Cafe Negro Grande$2.99
Cafe / Leche Mediano
El café con leche es una bebida que se prepara mezclando partes iguales de café filtrado y leche.$2.99
Cafe / Leche Grande
El café con leche es una bebida que se prepara mezclando partes iguales de café filtrado y leche.$4.00
Chocolate Mediano$3.50
Chocolate Grande$5.00
Jugo Nat. Fresa/Straw.$4.50
Jugo Nat. Melon/Canta.$4.50
Jugo Nat Lechoza/Papaya$4.50
Jugo Nat. Piña/Pine Apple$4.50
Malta India$2.33
Fanta Naranja$3.50
Chicha El Chichero$4.99
Cafe Capuch/Moca Med.$3.45
Jugo Nat. Mango$4.50
Papelon con Limon
Bebida Natural de caña de azucar con limón$4.50
Jugo Frica Pequeño 11 Oz (250 ml)$2.50OUT OF STOCK
Fresa Merengada$6.00
Melon Merengada$6.00
Lechoza Merengada$6.00
Mango Merengada$6.00
Piña Merengada$6.00
Frappe de Limon$4.50
Orange Crush$3.50
Maltin Polar Pequeño (7 onzas)$2.65